У портах України заблоковані 4,5 мільйона тонн зерна, – ООН

Організація Об'єднаних Націй заявила, що в українських портах перебуває майже 4,5 мільйона тонн зерна. На жаль, через закриті морські шляхи їх неможливо вивезти з нашої держави.

Відповідну інформацію розповів представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік. Це трапилось 1 травня – на 67 день війни, яку Росія почала проти України.

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Мільйони тонн українського зерна заблоковані у портах

Мартін Фрік пригадав, що до початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи.

Багато країн залежать від постачання української пшениці… Голод не повинен бути зброєю,

– заявили в ООН.

Представник Організації Об'єднаних Націй закликав відновити постачання продовольства України до інших держав. Це необхідно, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.

У березні 2022 року ООН зафіксувала зростання світових цін на продукти на понад 12%. Це рекорд з 1990 року.

Зокрема зростання цін та перебої з доставкою поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії. Адже там люди постійно недоїдають. Тільки хліб за субсидіями та дешева локшина допомагають їм вижити.

До речі, Україна експортує близько 70% своєї сільськогосподарської продукції.

Ситуація із українським зерном через війну

Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення закрити деякі порти, зокрема Бердянська, Херсона, Маріуполя та Скадовська. Адже всі ці міста перебувають у тимчасовій окупації росіян, тому Україна не може там обслуговувати судна та пасажирів, проводити вантажні та господарські види діяльності, гарантувати безпеку водному транспорту, виконувати свої зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія готує маніпуляції на тему можливого "голоду" в Україні та світі. Та насправді голод нам не загрожує.

Раніше представник американської влади заявляв, що російські атаки впливають на глобальне постачання продовольств. Зокрема російські окупанти вже пошкодили щонайменше 6 зернових сховищ.

Варто відзначити, що наприкінці березня стало відомо – окупанти викрали зерно, яке мало направлятись в країни Близького Сходу. Наразі долю цього зерна відстежити його неможливо. Ймовірно ворог реалізував його від імені Росії. Після того ворог продовжував тоннами вивозити наше зерно з України.

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