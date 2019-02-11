Порти України можуть втратити економічну привабливість через неправомірну зупинку торгових суден

Неправомірна зупинка торгових суден Державною екологічною інспекцією в українських портах несе величезні фінансові ризики.

Якщо ситуацію не виправити найближчим часом, то кількість кораблів, які заходять до вітчизняних портів, зменшиться.

Про це OBOZREVATEL розповіла глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна. За її словами, зараз немає порядку взаємодії морського порту, Адміністрації морських портів і екологічної інспекції. Це створює додаткові ризики, відповідно, власники кораблів змушені платити за страховку більше.

"Між органами та портом потрібно впорядкувати відносини. Хто за що відповідає і хто кого інформує. Зараз це не врегульовано. Також немає правил стягнення проб. Як довести, що саме це судно завдало шкоди навколишньому середовищу? Пальцем в небо тут не можна, все повинно бути чітко і зрозуміло. Прямого зв'язку між кораблем і екологічним забрудненням акваторії часто зовсім немає і довести що-небудь складно", – вважає Ляпіна.

Щоб не допустити погіршення економічної привабливості українських портів, важливо прийняти підзаконні акти Кабінетом міністрів України. Вже створена робоча група, яка і повинна напрацювати рішення для голосування на Кабміні. У ній беруть участь всі зацікавлені органи і структури, крім екоінспекції. "У них (екоінспекції, – Ред.) є свій підхід, який не подобається всім. Це не порядок взаємодії, а порядок домінування. Якщо екоінспекція буде домінувати над усіма – це неадекватно в сучасному світі. Повноваження потрібно чітко розподіляти, тому ми наполягаємо, щоб ключову роль тут відігравало саме Міністерство інфраструктури", – підкреслила глава Регуляторної служби.

Відзначимо, початок упорядкування системи роботи екологів було покладено прийняттям закону "про введення єдиного вікна", який набрав чинності в жовтні 2018 року. Закон, зокрема, передбачає митне оформлення документів в електронному вигляді та скасування радіологічного контролю екологами. Правда, остаточно врегулювати питання можна лише після прийняття підзаконних актів Кабінетом міністрів України.

Як раніше повідомлялось, в морському порту "Чорноморськ" простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища. Судно простоює в порту вже три доби.