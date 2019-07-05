Портрет типичного путиниста

Так, друзья – сегодня будет пост из вашей любимой серии о различных антидемократических и антилиберальных типажах – в прошлых выпусках я уже рассказал вам о типичных любителях СССР, читателях книг про "попаданцев", ватниках и антизападниках – а сегодня я расскажу вам о типичных путинистах.

Скажу сразу, что в чистом виде такой типаж встречается далеко не часто – многие в России голосуют за Путина по незнанию, отсутствию независимых СМИ да и просто "потому что так делают все" – особо не задумываясь. Вместе с тем, там есть и ряд "профессиональных путинистов" – вот о них сегодня и пойдет речь.

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У профессиональных путинистов есть много общего с ватниками, антизападниками, любителями СССР и читателями книг про "попаданцев" – все эти типажи легко находят общий язык между собой и договариваются, кого именно будут сообща ненавидеть. Но в то же время есть у них и существенные отличия.

Итак, в сегодняшнем посте – я расскажу вам о том, что из себя представляет типичный путинист. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте.

Антизападничество и сталинизм

Абсолютное большинство известных мне путинистов являются антизападниками, Запад для которых – хорошая мишень для направления луча ненависти. "Вот они западные геи, прохаживаются там по улицам, я их так ненавижу, что трахнул бы в задницы всех!" – выступает против Запада типичный путинист. Но говорят они, не понимая одной простой вещи – ненависть к Западу современные российские власти разгоняют лишь по причине желания вечно остаться на троне – что категорически невозможно при классической западной либеральной модели развития, предполагающую сменяемость и избираемость власти.

Помимо антизападничества, большинство профессиональных путинистов являются также и сталинистами. Сталин в виде кумира поднимается на знамена не за какие-то личные заслуги, а просто как символ всего антизападного и анти-цивилизационного. По этой же причине путинисты продолжают уважать всех, кто хоть чем-то нагадил мировому сообществу и развитию цивилизации – Пол Пота, Чаушеску, а также африканского диктатора Иди Амина – который держал в саду холодильник с частями тел своих врагов. Большое уважение у путинистов вызывает также и Ким Чен Ын, который неизменно включается в круг друзей для каких-то общих планов.

Ну погодите, либерасты, мы еще построим свое темное будущее с ГУЛАГом и холодильниками!

– словно грозятся путинисты.

Боязнь евреев, вера в магию

Немалая часть профессиональных путинистов также сильно боятся и ненавидят евреев – профессиональная юдофобия досталась им от черносотенных организаций царской России, а также от преследования евреев в СССР. В самой России и в бывших советских странах евреев почти не осталось – они все уехали в Израиль – но профессиональный путинист зорко видит кругом "еврейскую лапу" и легко раскусывает планы мирового сионизма. "Вот мы молодцы, победили нацизм!" – вскрикивает типичный путинист, и тут же убегает проверить, какая форма носа, цвет волос и фамилия у его оппонента в интернете – не стоят ли за этим всем евреи?

Большинство путинистов, по примеру своего малообразованного вождя, также очень суеверные люди, верящие в приметы, знамения и магию, и выступающие категорически против биопаспортов и "чипизации". Часами эти товарищи могут обсуждать на форумах, что означает то или иное знамение, или примета на арене мировой геополитики, и что по этой теме сказал какой-нибудь "старец". Все сходятся в одном – против России замышляются невероятные козни злых сил, но мы лучом нашей ненависти их всех развеем. Еще посмотрите, проклятые либералы

Конспирологичность, имперское мышление

Абсолютно все путинисты – конспирологи, верящее в тайное мировое правительство, рептилоидов, масонский заговор, "протоколы сионских мудрецов", план Даллеса и замыслы Отто фон Бисмарка, который как известно во главе немецкого генштаба придумал украинцев и белорусов назло России. Конспирологией объясняется все – от затопления стихией российских городов до неурожаев в полях. Если вы посмеете усомниться, что все это результат действия пиндосского психотронно-фотонного оружия, то на вас в лучшем случае посмотрят как на полезного подпендосного идиота, а в худшем – примут за агента Пендосии.

Также путинистам характерно имперское мышление, доставшееся в наследство от советской империи, что мечтала завоевать весь мир. Любой путинист мечтает захватить Европу до Атлантики, но это мешает сделать коварное и агрессивное НАТО, злобно ощетинившееся своими противоракетными щитами – поэтому свое внимание и свою активность путинист сосредотачивает на жителях бывших советских республик. С белорусами и украинцами путинист общается так, словно победил эти народы в какой-то войне – и теперь они, униженные, должны выплачивать репарации и жить по его (путиниста) условиям.

Эй хахлы, вы еще дождетесь, наши танки въедут в Киев, а кстати почему вы нас так не любите?

– спрашивает путинист одним предложением.

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Обожествление Вождя

Один из важных признаков профессионального путиниста – это тотальная вера в своего вождя и его фактическое обожествление. "Ну и где ваш Обама теперь? А Путин наш на месте!" – выступают в комментариях типичные путинисты, радуясь тому, что у них есть такой хороший Вечный Президент. Профессиональные путинисты верят всему, что говорит с экрана их Вождь и живут в постоянном ожидании его приказа. У них есть смысл жизни.

Это чем-то напоминает сталинизм, но в современном культе личности есть одна важная особенность – путинисты ощущают себя его сообщниками. Да, мы знали, что Путин врал, когда говорил, что в Крыму нет наших войск – и мы врали вместе с ним, делали удивленные глаза и говорили "а нас там нет! адокажите!". А потом Путин признал, что "онитамбыли", и мы тоже с этим согласились! Как мы вас провели хахлы вместе с нашим президентом? Галантерейщик и кардинал – это сила! Это ощущение причастности к великим делам вождя обычно заканчивается после увольнения с работы из-за закрытия очередного предприятия, или из-за прихода в дом ипотечных коллекторов с паяльником в руках – но поредевшие ряды профессиональных путинистов тут же пополняют новые рекруты.

Другая Россия. Вместо эпилога

Все это было бы смешно, когда не было бы так грустно. В конце девяностых-начале двухтысячных Россия, словно огромный паровоз в депо, стояла на разворотном круге и могла пойти по совершенно другому пути развития – демилитаризации, гуманизации, создания нормальной системы образования и в целом нормальной жизни. Вместо этого был выбран "скрепный" путь развития, который поддерживается с помощью облучения пропагандой с телеэкранов, котрорая рисует невероятные успехи перед населением. Пытаясь тем самым прикрыть тот факт, что на самом деле люди получили абсолютный, неподконтрольный, несменяемый средневековый феодализм.

Тем не менее, в современном мире нет никакого другого пути нормального развития, чем демократия – это неизбежная аксиома – просто какие-то страны приходят к этому значительно позже остальных. Когда-нибудь к этому придет и Россия – жаль только потерянных по пути поколений...

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