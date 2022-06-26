У порту Грузії помітили танкер з підсанкційною російською нафтою, – ЗМІ

У терміналі порту грузинського Батумі стоїть танкер, завантажений російськими нафтопродуктами, що підпадають під санкції. Вантаж, ймовірно, належить компанії "Роснєфть".

Про це повідомив грузинський опозиційний телеканал Mtavari. За даними журналістів, судно Esen Ka під прапором Туреччини вирушило з Туапсе в Батумі, взявши на борт близько 30 тонн вакуумного газойлю, що належить російській підсанкційній компанії.

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Підсанкційний російський нафтопродукт хочуть продати, як казахстанський

За даними грузинського опозиційного ЗМІ, агентство з обслуговування судна підтвердило, що танкер перевозить саме вакуумний газойль. При цьому у компанії підкреслили, що начебто не володіють інформацією про те, звідки походить вантаж.

Анонімний інформатор Mtavari водночас заявив, що тепер Грузія має намір змінити дані про походження газойлю й відправити його до Європи під виглядом нафтової продукції з Казахстану.

Журналісти стверджують, що кураторами оборудки з вантажем на танкері є буцімто наближені до олігарха Бідзіна Іванішвілі особи, зокрема Уча Мамацашвілі та Григол Ліпуашвілі.

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Іванішвілі "засвітився" не вперше

У квітні цього року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Іванішвілі тісно пов'язаний із російською політичною елітою та ініціював впровадження міжнародних санкцій проти грузинського олігарха. Український нардеп зазначив, що є плівки, які підтверджують такий зв'язок.

Бідзіна Іванішвілі – грузинський політик, колишній прем'єр-міністр Грузії та підприємець. Мав значні статки у країні-агресорці й втратив грузинське громадянство, коли став громадянином Росії та Франції. Наразі його капітал оцінюють у 4,8 мільярда доларів.

Очільник фракції "Слуга народу" наголосив, що вся політика нинішньої грузинської влади спрямована на виконання вказівок Кремля, і саме це є причиною їхньої риторики про невизнання воєнних злочинів Росії, а також спроб допомогти країні-агресорці обійти санкції.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Грузії Іраклія Гарібашвілі, наближений до Іванішвілі, у відповідь звинуватив Арахамію у тому, що він начебто вимагав від США та Євросоюзу, щоб Грузії не надавали статусу кандидата на членство в ЄС. Втім глава фракції "Слуга народу" запевнив, що це фейк, й закликав грузинський народ не вестися на провокації своєї влади.

До слова, Давид Арахамія вже відреагував на одіозну новину про танкер з російською нафтою на своїй сторінці у телеграмі, де вкотре підкреслив свої слова про допомогу грузинської влади Росії обходити санкції:

Скоро стануть більш доступними дані про транзакції за кордоном і рахунки багатьох провладних депутатів та міністрів із Грузії. І, звичайно ж, про зв'язки пана Іванішвілі, який дуже глибоко залучений у те, щоб допомогти країні-спонсору тероризму обійти санкції. Але мушу розчарувати всіх, хто вирішив заробити на смертях українців. Так не буде. І пану Іванішвілі слід першому приготуватися,

– написав голова фракції "Слуга народу".

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