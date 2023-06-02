В окупованому Бердянську – потужна "бавовна": російські судна втікають з порту

У тимчасово окупованому Бердянську 2 червня розквітла "бавовна". Жителі міста повідомляють про потужні вибухи в районі порту.

Цю інформацію згодом підтвердили й в адміністрації міста. Над Бердянськом піднявся густий стовп чорного диму.

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В окупантів щось сильно палає

У місцевих телеграм-каналах поширюють потішні кадри з місця події. Росіяни вже бідкаються, що у порту серйозно щось горить. Крім того, окупанти також підтвердили влучання.

Дим з порту видно з різних частин міста / Фото з місцевих каналів та з телеграму Андрющенка

Як завжди, вони зазначають, що ні жертв, ні постраждалих, ні руйнувань немає, але в більшості випадків все якраз навпаки.

У порту Бердянська щось сильно горить: відео

Словом, "бавовна" принесла ворогу серйозні проблеми. Поки окупанти заявляють, що у них все добре, судна вже почали втікати з порту. За даними Бердянської міської адміністрації, ці кораблі нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту.

Російські судна "накивають п'ятами" / Фото з соцмереж

За інформацією місцевих телеграм-каналів, у порт Бердянська протягом тижня росіяни стягували техніку та боєприпаси.

У Маріуполі працює "певео"

Поки у Бердянську вибухає, окупанти у Маріуполі намагаються цьому запобігти. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті працює ворожа ППО.

У Маріуполі працює ППО: дивіться відео 18+ (увага, присутня нецензурна лексика)

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