В окупованому Бердянську – потужна "бавовна": російські судна втікають з порту
У тимчасово окупованому Бердянську 2 червня розквітла "бавовна". Жителі міста повідомляють про потужні вибухи в районі порту.
Цю інформацію згодом підтвердили й в адміністрації міста. Над Бердянськом піднявся густий стовп чорного диму.
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В окупантів щось сильно палає
У місцевих телеграм-каналах поширюють потішні кадри з місця події. Росіяни вже бідкаються, що у порту серйозно щось горить. Крім того, окупанти також підтвердили влучання.
Дим з порту видно з різних частин міста / Фото з місцевих каналів та з телеграму Андрющенка
Як завжди, вони зазначають, що ні жертв, ні постраждалих, ні руйнувань немає, але в більшості випадків все якраз навпаки.
У порту Бердянська щось сильно горить: відео
Словом, "бавовна" принесла ворогу серйозні проблеми. Поки окупанти заявляють, що у них все добре, судна вже почали втікати з порту. За даними Бердянської міської адміністрації, ці кораблі нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту.
Російські судна "накивають п'ятами" / Фото з соцмереж
За інформацією місцевих телеграм-каналів, у порт Бердянська протягом тижня росіяни стягували техніку та боєприпаси.
У Маріуполі працює "певео"
Поки у Бердянську вибухає, окупанти у Маріуполі намагаються цьому запобігти. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті працює ворожа ППО.
У Маріуполі працює ППО: дивіться відео 18+ (увага, присутня нецензурна лексика)
Вибухи у Бердянську: останні новини
- Ввечері 28 травня в Бердянську пролунали звуки вибухів з території аеропорту. Невдовзі у Бердянській міській військовій адміністрації повідомили, що ЗСУ влучили по позиціях ворога.
- Крім того, протягом 27 травня у місті було щонайменше два влучання. Внаслідок цього було знищено скупчення живої сили росіян та їхню техніку.
- Також ввечері 25 травня бердянці повідомили про потужні вибухи в місті. Внаслідок влучань виник величезний стовп диму, який було видно з усіх куточків міста. У райраді Бердянська підтвердили роботу ЗСУ, додавши, що окупанти "не дорахувались" С-300.