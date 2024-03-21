Після атак українських безпілотників: порт Санкт-Петербургу припинив перевалку селітри, – росЗМІ

Великий порт Санкт-Петербургу в лютому 2024 року припинив перевалювати селітру. Це відбулося на тлі атаки порту українськими безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас російська влада роздумує над тим, що перенести процес перевалення селітри під Санкт-Петербург у майбутньому, передає 24 Канал.

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У порту Санкт-Петербурга припинили перевалювати селітру

Після січневої атаки безпілотника на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі губернатор Алєксандр Бєглов висловив занепокоєння щодо можливої диверсії на порту, яка може мати руйнівні наслідки для міста. Потенційно вибухонебезпечна природа аміачної селітри викликала дискусії про перенесення перевалки речовини в Усть-Лугу.

Російські журналісти зазначили, що ВАТ "РЖД" з 13 лютого до кінця місяця ввела обмеження на завантаження аміачної селітри та аміачних сумішей, що прямують до різних станцій. Обмеження торкнулися таких станцій, як Автово, Автово-експрес, Новий порт, Новий порт-експрес, Бронка, Бронка-експрес, Передпортова та Передпортова-експрес.

Російська компанія пояснила цей захід "обставинами, що виникли через обмеження перевалки вантажу у Великому порту Санкт-Петербург". На березень 2024 року заборона на перевалку була продовжена.

Одне з джерел російського видання "Комерсант" зазначили, що виробники, які раніше використовували порт Санкт-Петербург для перевалки, тепер шукають альтернативні варіанти експорту. Цьому процесу перешкоджає дефіцит потужностей з перевалки добрив у Росії, оскільки наявні потужності вже повністю завантажені.

Основною альтернативою, що розглядається для перевалки, є термінал в Усть-Лузі. Однак для того, щоб забезпечити перенаправлення обсягів селітри з Санкт-Петербурга, необхідна значна модернізація його інфраструктури, щоб відповідати оновленим правилам відвантаження в посилених контейнерах.

Наразі мовиться про обсяги близько 3 мільйонів тонн селітри на рік. А поки цієї перевалки не відбувається, то для економіки Росії це є звісно ж є суттєвою втратою коштів та ресурсів.