Небо розрізало навпіл: моторошний удар блискавки поруч із Білим домом потрапив на відео

У четвер, 4 серпня, Вашингтон накрила потужна гроза. Поруч із Білим домом вдарила блискавка. У мережі опублікували запис із камери спостережень за погодою, яка зафіксувала моторошний момент удару.

Блискавка вразила групу людей поруч з Білим домом

Відомо, що блискавка влучила у групу людей, які перебували у парку Лафайєт поблизу Білого дому. Як наслідок, 4 людей госпіталізували.

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Потужний удар блискавки поруч із Білим домом: дивитись відео

Що відомо про стан потерпілих внаслідок удару блискавки

Служба пожежної охорони і медичної допомоги Вашингтона повідомила, що постраждалих — двох дорослих чоловіків і двох дорослих жінок — доправили до місцевих лікарень у критичному стані.



На місці подій працювали рятувальники / Фото DC Fire and EMS



Потерпілі від удару блискавки у важкому стані / Фото DC Fire and EMS

Спека у США

Довідка. Лафайєт-сквер – громадський парк площею 7 акрів, розташований безпосередньо на північ від Білого дому. Він часто буває переповнений відвідувачами, особливо влітку.

Вчора, 4 серпня, температура у Вашингтоні перевищила 32,2 градуса за Цельсієм. Увечері столицею США прокотилася сильна гроза.

До слова, у липні США накрила аномальна спека, внаслідок чого в Каліфорнії виникли лісові пожежі. Пожежа охопила понад 2650 гектарів.

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