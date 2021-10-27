Це затримання відбувалося в районі ринку "Барабашово". Його провели співробітники СБУ спільно з КОРДом.
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Затримання групи осіб у Харкові / Фото телеграмів ХС і "Труха"
Також прибула швидка
Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах у другій половині дня. Очевидці оприлюднили фото та відео моменту, коли людей вже затримали. Там помітно, що на місці було тіло людини, яку обмотали в сріблясту плівку та поклали на носилки. Туди приїхала швидка, но невідомо, чи комусь надавали допомогу.
Також на відео помітно, як правоохоронці оглядають салон сірого автомобіля на якому були зловмисники. У цей момент одного із затриманих тримали притиснутим головою о лобового скла. Наразі правоохоронці ніяк не коментували цю подію.
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- 5 жовтня в Харкові зняли момент, коли спецпризначенці затримували іншу банду. Їм прострелили вікна, а потім усіх поклали на землю. Усе це відбувалося прямісінько посеред дороги.
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