Це затримання відбувалося в районі ринку "Барабашово". Його провели співробітники СБУ спільно з КОРДом.

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Затримання групи осіб у Харкові / Фото телеграмів ХС і "Труха"

Також прибула швидка

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах у другій половині дня. Очевидці оприлюднили фото та відео моменту, коли людей вже затримали. Там помітно, що на місці було тіло людини, яку обмотали в сріблясту плівку та поклали на носилки. Туди приїхала швидка, но невідомо, чи комусь надавали допомогу.

Також на відео помітно, як правоохоронці оглядають салон сірого автомобіля на якому були зловмисники. У цей момент одного із затриманих тримали притиснутим головою о лобового скла. Наразі правоохоронці ніяк не коментували цю подію.

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