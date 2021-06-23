Порушення міжнародного права, – Міноборони про "обстріл" британського есмінця

У Міноборони прокоментували "обстріл" британського есмінця в Чорному морі. Інцидент назвали серйозним порушенням міжнародного права.
Наразі військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію щодо цього питання.
До теми У Британії заперечують обстріл есмінця "Дефендер" росіянами біля Криму
Зауважимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що інцидент є яскравим доказом агресивних та провокаційних дії Росії в Чорному та Азовському морях.
Її окупація та мілітаризація Криму становлять тривалу загрозу для України та її союзників. Нам потрібна нова якість співпраці між Україною та союзниками НАТО у Чорному морі,
– додав чиновник.
Що відомо про "обстріл" британського есмінця
- У Чорному морі 23 червня відбувались спільні навчання України, США та Великої Британії.
- Тренувалися на британському есмінці "Дефендер".
- Росія почала поширювати інформацію про те, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по кораблю, бо він увійшов у буцімто "російські територіальні води".
- Однак у міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту.