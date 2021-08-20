На порядку денному РНБО нема усунення глави КМДА, – Разумков

Мер Києва Віталій Кличко припускав, що на засідання РНБО, яке відбудеться 20 серпня, можуть розглянути питання про його усунення з посади голови КМДА. Однак голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що такого питання у порядку денному немає.

Про це Дмитро Разумков розповів на брифінгу. За його словами, все може змінитися, однак про це вже варто говорити після засідання РНБО.

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Порядок денний можуть змінити

Спікер Верховної Ради розповів, що до початку засідання РНБО, яке має зібратися на 16:30, можуть внести зміни до порядку денного. Якщо зараз питання про звільнення голови КМДА немає, то воно може з'явитися.

Не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутися, але побачимо,

– повідомив Разумков.

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Правоохоронці уже декілька разів навідувалися з обшуками в КМДА через підозри у незаконному заволодінні бюджетними коштами та корупцію.

Мер столиці Віталій Кличко назвав такі дії тиском з боку центральної влади.

Через скандали з дрифтом на Софійській площі, інсталяцією в радянському стилі на Алеї Героїв Небесної Сотні та встановленням сцени на ймовірній могилі, Мінкульт звинуватив КМДА у спробах зірвати святкування Дня Незалежності.

Також Кличко заявив, що його можуть усунути з посади голови КМДА на засіданні РНБО, яке відбудеться 20 серпня 2021 року.

Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко заявив, що його запросили на засідання РНБО. Однак йому довелося відмовитися через те, що попередили занадто пізно.