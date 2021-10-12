Порядок денний відрізнятиметься від "нормандського", – Кремль про зустріч Путіна та Зеленського

У Кремлі підтвердили, що незабаром може відбутись зустріч глав МЗС "нормандської четвірки". У Москві наголосили, якщо мовитиметься безпосередньо про зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, то її порядок денний відрізнятиметься від порядку денного "нормандського формату".

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи перемовини лідерів Росії, Франції та Німеччини напередодні.

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Порядок денний обох зустрічей відрізнятиметься, – Пєсков

Пєсков наголосив, що вже після зустрічі глав міністерств закордонних справ, можна буде побачити "обриси майбутнього нормандського саміту".

Щодо можливої зустрічі президентів Росії та України, то порядок денний перемовин відрізнятиметься від того, що може бути на переговорах "нормандської четвірки".

Тут (у "нормандської четвірки" – 24 канал) порядок денний абсолютно зрозумілий, він окреслений мінським комплексом заходів, навколо якого ведеться робота,

– сказав Пєсков.

Макрон та Меркель провели перемовини з Путіним та Зеленським

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон почергово провели перемовини з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Глави держав обговорили реалізацію заходів з саміту у Парижі у 2019 році.

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Також глави держав домовились про проведення зустрічі глав МЗС країн. У Єлисейському палаці кажуть, що це може відбутись вже найближчими тижнями.