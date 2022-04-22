Порятунок людей з "Азовсталі": до чого тут УПЦ МП і за що взяв відповідальність Путін

22 квітня 2022 , 16:38
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Тетяна Даниленко

Джерело:

фейсбук Тетяни Даниленко

Порятунок людей з "Азовсталі" – часткова індульгенція для УПЦ МП. Гарантія того, що в тому чи іншому вигляді вони залишаться в Україні. У складі ПЦУ, чи як окрема помісна церква.

Інтереси Росії

Зрештою, і Росія теоретично мала б бути зацікавленою, і щоб не втратити агентурну мережу, і наглухо не закріпити за собою статус дітовбивць – Путін же публічно взяв на себе відповідальність за "Азовсталь".

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Байдуже, хто вдягне медалі 

Але побачимо. Супротивник неадекватний. 

Путін може наглухо отримати статус дітовбивць / Фото Getty Images

Стримана надія на те, що хоча б поранених, жінок і дітей вдасться витягнути. Абсолютно байдуже, хто собі вдягне за це медалі.

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Автор: Тетяна Даниленко