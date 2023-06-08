Це сіра зона, подробиці будуть потім, – ЗСУ про порятунок сім'ї з-під окупованих Олешок

Українські захисники евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини сім'ю. Через підрив росіянами Каховської ГЕС жінці з дітьми довелося рятуватися від води та лізти на дах будинку.

Сім'ю вдалося врятувати з сірої зони. Це не єдині люди, які там перебувають та потребують допомоги, в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише 24 Канал.

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Враховуючи, що це не єдина родина, яка потребує допомоги і є ще люди, які перебувають там і можуть бути врятованими, деталі будуть пізніше,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Зауважимо, що українські захисники вже евакуювали цю сім'ю до Херсона. Окрім людей, врятували також їхню кішку.

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