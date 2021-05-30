Спецоперацію з посадкою літака у Мінську могли готувати для Тихановської, – NEXTA Live

Спецоперацію із примусовою посадкою літака у Мінську могли готувати для затримання лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Однак згодом вирішили схопити Романа Протасевича.

За даними NEXTA Live, "ймовірно, операцію з примусовою посадкою літака готували під Тихановську". Упродовж 12 – 14 травня вона перебувала в Афінах.

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Поштову скриньку на Protonmail, з якої нібито рух ХАМАС надіслав до Мінського аеропорту лист про мінування літака Ryanair Афіни – Вільнюс, була створили за 9 днів до інциденту – 14 травня. Чому ж режим вибрав Романа, а не Світлану? Побоялися серйозніших наслідків,

– мовиться у повідомленні.

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