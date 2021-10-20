Поширював пропаганду і називав Крим російським: Україна заочно судитиме колаборанта
В Україні заочно судитимуть колаборанта, який публікував антиукраїнські матеріали та виступав з такими ж закликами на російському телебаченні. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність України.
Слідчі провели аналіз його публікацій й висловлювань та виявили в них ознаки злочину. Тепер колаборанту загрожує до 10 років ув'язнення.
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Писав матеріали на замовлення
За даними слідства, обвинувачений на замовлення керівника інтернет-видання "РИА Новости Украина" писав антиукраїнські матеріали. Відповідно за них отримував гроші. У своїх публікаціях чоловік закликав до об'єднання з Росією. Крім того, він писав про Крим як про суб'єкт у складі країни-агресора.
Колаборант також був частим гостем пропагандистських програм, зокрема в Ольги Скабєєвої. Там він озвучував такі ж тези. За даними слідства, такі висловлювання громадянина України шкодили інформаційній безпеці нашої держави.
Розповсюдження вказаних матеріалів серед суспільства було частиною політики держави-окупанта щодо здійснення підривної діяльності проти України на шкоду державній та інформаційній безпеці України,
– йдеться в заяві прокуратури.
Затримання російських колаборантів в Україні
- У вересні 2021 року СБУ затримала в Борисполі проросійського пропагандиста, який переховувався від літа 2020 року.
- У Дніпрі виявили конструкторське бюро, яке працювало на окупаційну владу Криму та допомагало росіянам з модернізацією енергетичної промисловості.
- На Херсонщині затримали колаборанта, який допомагав окупантам захопити повітряний простір Криму. Він був так званим заступником "директора" захопленого аеропорту "Сімферополь".
- 11 жовтня СБУ затримала росіянина, який співпрацював із самопроголошеним "прем'єр-міністром" Криму Сергієм Аксьоновим.