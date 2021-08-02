Правоохоронці почали розслідувати цей інцидент. Якщо винних знайдуть, їм загрожує в'язниця.

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Осквернили меморіал загиблим воїнам на Дніпропетровщині
Пошкоджені меморіальні камені в Жовтих Водах / Фото Нацполіції

Винних встановлюють

  • Правоохоронці встановили, що загалом пошкодили 5 плит меморіального комплексу.
  • На фото видно, що в частини меморіальних каменів повністю вирвані плити зі списками імен.
  • На деяких змогли зірвати лише одну половину імен.
  • Наразі правоохоронці намагаються встановити причетних до цього злочину
  • Інцидент розслідують як наругу над могилою чи іншим місцем поховання.
  • Максимальне покарання за відповідною статтею – від 3 до 5 років в'язниці.

Осквернили меморіал загиблим воїнам на Дніпропетровщині
Камінь, який пошкодили не повністю / Фото Нацполіції