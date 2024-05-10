Пошкоджені будинки, серед постраждалих – дитина: деталі нічної атаки на Харків

Російські окупанти не припиняють атакувати українські міста. Так, вночі 10 травня ворог завдав удару по Харкову.

На жаль, внаслідок атаки противника на місто є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов.

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Росія вкотре атакувала Харків

Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, зазначив, що російські загарбники о 03:20 завдали удар по Харкову.

За його словами, виникла пожежа у 3 приватних будинках. Він зазначив, що попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Крім цього, на жаль, внаслідок удару окупантів по місту є потерпілі. "Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес", – зазначив він.

Всюди – виключно цивільна інфраструктура та житловий район!,

– наголосив Олег Синєгубов.

Голова Харківської ОВА також опублікував кадри наслідків російського удару.

Окупанти вдарили по Харкову / Фото Харківська ОВА

Що відомо про атаку на Харків: коротко