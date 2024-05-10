Пошкоджені будинки, серед постраждалих – дитина: деталі нічної атаки на Харків

10 травня 2024, 07:25
Читать новость на русском

Російські окупанти не припиняють атакувати українські міста. Так, вночі 10 травня ворог завдав удару по Харкову.

На жаль, внаслідок атаки противника на місто є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов.

Дивіться також З Чорного моря налетіли кілька груп "Шахедів": Миколаївська область чула вибухи

Росія вкотре атакувала Харків

Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА, зазначив, що російські загарбники о 03:20 завдали удар по Харкову.

За його словами, виникла пожежа у 3 приватних будинках. Він зазначив, що попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Крім цього, на жаль, внаслідок удару окупантів по місту є потерпілі. "Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес", – зазначив він.

Всюди – виключно цивільна інфраструктура та житловий район!,
– наголосив Олег Синєгубов.

Голова Харківської ОВА також опублікував кадри наслідків російського удару.

Окупанти вдарили по Харкову / Фото Харківська ОВА

Що відомо про атаку на Харків: коротко

  • О 03:18 уночі 10 травня місцеві телеграм-канали у Харківській області повідомили про ракети, які російські окупанти запустили на регіон. Мовилося про обстріл із балістичного озброєння.
  • О 03:35 надійшло повідомлення про повторний обстріл. Перед цим Повітряні сили інформували, що ворог застосовує на Харківщині й КАБи.
  • Терехов додав, що Росія завдала удару по району житлової забудови, є інформація про пожежі. 
  • Згодом в ОВА розповіли, що окупанти завдали удару й по Дергачах Харківського району. 
Автор: Ірина Марціяш