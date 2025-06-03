Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, є поранені: фото наслідків атаки на Одесу

Мер Одеси показав наслідки російського обстрілу. Вночі окупанти вдарили по місту "Шахедами". Відомо про кількох постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Геннадія Труханова.

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Які наслідки удару по Одесі 3 червня

Вночі в Одесі лунали вибухи. Тоді мовилося про пожежу, та не було відомо, що саме пошкоджено.

Чергова нічна російська атака. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки,

– написав Труханов о 6:51.

Фото наслідків атаки на Одесу 3 червня / Фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова

Комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання.

Також Труханов виклав відео. У ролику помітні вирви від обстрілу.

Наслідки удару по Одесі вночі 3 червня: дивіться відео

Люди зможуть отримати допомогу з міського бюджету та компенсації за програмою "єВідновлення".

ДСНС пише про постраждалих в Одесі, прокуратура підтвердила

О 7:38 в ДСНС додали: відомо про 4 постраждалих.

За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки,

– написали там.

Фото наслідків удару по Одесі від ДСНС

Згодом у прокуратурі оновили дані. На 8 ранку кількість постраждалих зросла до 5 людей.

"Поранення отримали п'ятеро людей. Один із них шпиталізований у стані середнього ступеня важкості. Іншим допомога була надана на місці", – деталізував Олег Кіпер.

Окрім Одеси, росіяни вдарили по Полтаві та Чернігову. В Чернігові багато руйнувань.