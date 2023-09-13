Морський бій триває: як ліквідація суден вплине на армію Росії

Вночі 13 вересня Збройні Сили України завдали успішних ударів по російських кораблях та портовій інфраструктурі в тимчасово окупованому Севастополі. Внаслідок атаки пошкоджено два судна.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь пояснив 24 Каналу, як ця атака вплине на російський флот у Чорному морі, зауваживши, що українські захисники знищують не тільки Чорноморський флот Росії.Зокрема, пошкоджений "Оленегорський горняк" входить до складу Північного флоту.

Зверніть увагу Удар по Севастополю зафіксували супутники: видно декілька осередків пожеж

Чи поменшає атак по Україні

Підводний човен – це дуже складна ціль для ураження. Для того, аби знищити таке судно, треба зловити його, наприклад, у надводному положенні або на базі. Самусь наголосив, що база завжди захищається дуже ретельно для того, щоб не допустити ураження підводних човнів чи надводних кораблів.

Підводний човен є носієм ракет "Калібр", якими росіяни часто обстрілюють українські міста. Тому його знищення фактично має стратегічне значення. Таких носіїв у росіян мало. У Чорноморському флоті країни-агресорки їх було шість, а зараз залишається п'ять.

Це суттєва втрата. Якщо говорити про можливість оперування підводними човнами, то здебільшого два човни на ремонті чи обслуговуванні, два – на чергуванні у морі, а інші два – на базі,

– сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Виведення з ладу одного судна абсолютно змінює цей графік і дає більше навантаження на інші підводні човни. До речі, пошкоджений вночі човен вдруге за два роки стояв на ремонті, що свідчить про проблеми з надійністю. Інші човни також частіше будуть обслуговуватися й менше зможуть завдавати ударів по Україні.

Які наслідки для України матиме пошкодження підводного човна: дивіться відео

Атака по Севастополю