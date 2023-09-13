Морський бій триває: як ліквідація суден вплине на армію Росії
Вночі 13 вересня Збройні Сили України завдали успішних ударів по російських кораблях та портовій інфраструктурі в тимчасово окупованому Севастополі. Внаслідок атаки пошкоджено два судна.
Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь пояснив 24 Каналу, як ця атака вплине на російський флот у Чорному морі, зауваживши, що українські захисники знищують не тільки Чорноморський флот Росії.Зокрема, пошкоджений "Оленегорський горняк" входить до складу Північного флоту.
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Чи поменшає атак по Україні
Підводний човен – це дуже складна ціль для ураження. Для того, аби знищити таке судно, треба зловити його, наприклад, у надводному положенні або на базі. Самусь наголосив, що база завжди захищається дуже ретельно для того, щоб не допустити ураження підводних човнів чи надводних кораблів.
Підводний човен є носієм ракет "Калібр", якими росіяни часто обстрілюють українські міста. Тому його знищення фактично має стратегічне значення. Таких носіїв у росіян мало. У Чорноморському флоті країни-агресорки їх було шість, а зараз залишається п'ять.
Це суттєва втрата. Якщо говорити про можливість оперування підводними човнами, то здебільшого два човни на ремонті чи обслуговуванні, два – на чергуванні у морі, а інші два – на базі,
– сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.
Виведення з ладу одного судна абсолютно змінює цей графік і дає більше навантаження на інші підводні човни. До речі, пошкоджений вночі човен вдруге за два роки стояв на ремонті, що свідчить про проблеми з надійністю. Інші човни також частіше будуть обслуговуватися й менше зможуть завдавати ударів по Україні.
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Атака по Севастополю
- У Севастополі приблизно о 3 ночі 13 вересня пролунало щонайменше 7 вибухів. Російське міноборони й ставленики Кремля в окупованому Криму заявили про удар дронів і крилатих ракет.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що внаслідок нічної атаки по Севастополю було пошкоджено два кораблі Чорноморського флоту. Крім цього, окрім плавзасобів, є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що удар по Севастополю завдала українська авіація, а також анонсував нові атаки по окупантах.