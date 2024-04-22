Надавав флоту цінні можливості: ISW аналізує, як ураження судна "Коммуна" зашкодить ЧФ Росії

Ураження російського рятувального судна "Коммуна" обмежить операції субмарин Чорноморського флоту Росії та операції з порятунку екіпажів пошкоджених кораблів.

При цьому схвалення американської допомоги Україні може дещо нівелювати поточний наступ Росії, якщо та надійде швидко. Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Дивіться також Дуже вдарить по "скрєпах" Путіна, – Братчук про ураження корабля в Севастополі

Значущість ураження судна "Коммуна"

Аналітики зауважили, що попри те, що "Коммуна" – найстаріше у світі діюче судно військово-морського флоту і його вік перевищує 110 років, в 2016 році росіяни модернізували судно для виконання глибоководних робіт, включаючи підйом підводних човнів і затонулих вантажів.

ISW цитує речника ВМС України Дмитра Плетенчука, який зауважив, що "Коммуна" є єдиним рятувальним судном такого класу в Чорноморському флоті Росії.

Надав флоту "цінні можливості"

Раніше росіянизалучали судно "Коммуна" до рятувальних операцій в районі затонулого російського ракетного крейсера Москва і великого десантного корабля Цезарь Куников. Інакше кажучи,А тепер у росіян узагалі не буде такої можливості.

OSINT-аналітик H I Sutton, який спеціалізується у дослідженнях військово-морських сил, нагадав, що "Коммуна", попри свій вік, надавала російському флоту "цінні можливості", адже корабель часто брав участь у ходових випробуваннях підводних човнів і був здатний долучатися до ведення бойових операцій на морському дні.

Головне про ураження судна