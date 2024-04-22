Надавав флоту цінні можливості: ISW аналізує, як ураження судна "Коммуна" зашкодить ЧФ Росії
Джерело:ISW
Ураження російського рятувального судна "Коммуна" обмежить операції субмарин Чорноморського флоту Росії та операції з порятунку екіпажів пошкоджених кораблів.
При цьому схвалення американської допомоги Україні може дещо нівелювати поточний наступ Росії, якщо та надійде швидко. Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
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Значущість ураження судна "Коммуна"
Аналітики зауважили, що попри те, що "Коммуна" – найстаріше у світі діюче судно військово-морського флоту і його вік перевищує 110 років, в 2016 році росіяни модернізували судно для виконання глибоководних робіт, включаючи підйом підводних човнів і затонулих вантажів.
ISW цитує речника ВМС України Дмитра Плетенчука, який зауважив, що "Коммуна" є єдиним рятувальним судном такого класу в Чорноморському флоті Росії.Зверніть увагу! Раніше росіянизалучали судно "Коммуна" до рятувальних операцій в районі затонулого російського ракетного крейсера Москва і великого десантного корабля Цезарь Куников. Інакше кажучи, без цього судна російські сили не змогли б провести подібні рятувально-пошукові операції. А тепер у росіян узагалі не буде такої можливості.
Надав флоту "цінні можливості"
OSINT-аналітик H I Sutton, який спеціалізується у дослідженнях військово-морських сил, нагадав, що "Коммуна", попри свій вік, надавала російському флоту "цінні можливості", адже корабель часто брав участь у ходових випробуваннях підводних човнів і був здатний долучатися до ведення бойових операцій на морському дні.
Головне про ураження судна
- 21 квітня у Севастополі пролунали вибухи, окупанти повідомили про пожежу на одному з кораблів, який стояв у бухті.
- OSINT-спільнота повідомила, що загоряння могло виникнути на рятувальному військовому судні "Коммуна". Зокрема, дослідники геолокували місце удару і наголосили, що пожежа відбулася саме у тому місці, де стоїть раритетне рятівне судно "Коммуна".
- При цьому російський гауляйтер Михайло Развожаєв традиційно заявив про нібито відбиття повітряної атаки.
- Згодом у Міноборони підтвердили, що в тимчасово окупованому Криму ВМС України підбили російський рятувальний корабель "Комуна".