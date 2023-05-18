Пошкоджену систему Patriot уже полагодили, вона у строю, – Пентагон

У Пентагоні повідомили, що станом на 18 травня пошкоджену систему Patriot вже полагодили. Наразі вона – у строю.

У Пентагоні заявили, що одна з систем таки отримала пошкодження. Водночас наразі вже все гаразд.

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В Пентагоні заявили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані,

– мовиться у повідомленні.

Що казали у Повітряних силах ЗСУ

Російські окупанти вже традиційно видали чергову нісенітницю про "знищені Patriot". Водночас у Повітряних силах ЗСУ заспокоїли людей й розповіли, що це – неможливо. Юрій Ігнат – речник ЗСУ – заявив, що одним "Кинджалом" знищити Patriot – нереалістично.

"Якщо там і є певні ушкодження, то, я думаю, вони будуть відновлені", – сказав тоді Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що протиповітряна оборона працюватиме й надалі захищатиме усіх.

У ніч на 16 травня російські загарбники завдали однієї з найбільш щільних атак по Києву. По українській столиці випустили відразу 18 ракет. На щастя, сили ППО знищили всі ворожі цілі, в тому числі 6 аеробалістичних ракет "Кинджал".