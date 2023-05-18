Пошкоджену систему Patriot уже полагодили, вона у строю, – Пентагон
Джерело:Ostap Yarysh
У Пентагоні повідомили, що станом на 18 травня пошкоджену систему Patriot вже полагодили. Наразі вона – у строю.
У Пентагоні заявили, що одна з систем таки отримала пошкодження. Водночас наразі вже все гаразд.
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В Пентагоні заявили, що одну систему Patriot в Україні було пошкоджено, але тепер її полагодили і вона повністю в робочому стані,
– мовиться у повідомленні.
Що казали у Повітряних силах ЗСУ
Російські окупанти вже традиційно видали чергову нісенітницю про "знищені Patriot". Водночас у Повітряних силах ЗСУ заспокоїли людей й розповіли, що це – неможливо. Юрій Ігнат – речник ЗСУ – заявив, що одним "Кинджалом" знищити Patriot – нереалістично.
"Якщо там і є певні ушкодження, то, я думаю, вони будуть відновлені", – сказав тоді Ігнат.
Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що протиповітряна оборона працюватиме й надалі захищатиме усіх.