Посилення перевірок та відмова у перетині кордону: Демченко розповів, чому так відбувається

Останнім часом на кордонні фіксують збільшення спроб використання чоловіками підробних документів. Відтак, посилення перевірок відповідає нормам законодавства та правилам перетину кордону.

Про це розповів в ефірі телемарафону прессекретар ДПСУ Андрій Демченко, інформує 24 Канал. Зокрема, речник нагадав, що згідно з правилами перетину кордону під час дії воєнного стану чоловікам у віці від 18 до 60 років загалом заборонено залишати межі України.

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За словами Демченка, останнім часом прикордонники фіксують збільшення спроб використання чоловікам підроблених документів, або ж їх мета поїздки не відповідає тим, які визначені правилами. Зокрема, щодо перевезення вантажів, пасажирів, гуманітарних вантажів.

Вже під час ретельної перевірки ми можемо з'ясувати, що чоловіки їдуть зовсім з іншою метою, а не та, що визначена в правилах. І на підставі вивчення або ж документів, або мети поїздки прикордонники в праві відмовити людині у перетині кордону,

– зазначив Андрій Демченко.

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Крім того, він роз'яснив, чому прикордонники можуть перевіряти документи із ТЦК. Зокрема, правилами визначено, що кордон можуть перетинати низка категорій чоловіків військовозобов'язаних, які не підлягають призову по мобілізації, мають відстрочку.

"Тому прикордонники можуть перевіряти документи і з ТЦК, які фіксують той факт, що їм надано відстрочку", – додав Демченко.

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