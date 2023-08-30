Посилення мобілізації: у РНБО розповіли, чи потрібно одночасно призивати 300 тисяч людей

В Україні триває мобілізація. Її оголосив президент Володимир Зеленський ще 24 лютого 2022 року.

Військові беруть стільки мобілізованих, скільки потрібно. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Мобілізація йде за планом

Данілов розповів, що ті плани, які надавали військові для своїх потреб, дотримуються.

Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що розташований поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес (мобілізації – 24 Канал), про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним,

– заявив секретар РНБО.

Він додав, що кожні 2 місяці реалізується новий затверджений план щодо мобілізації. Військові звертаються, аби провести відповідні процедури через засідання РНБО для того, щоб процес тривав. Проте потреби одразу набирати 300 тисяч людей до армії немає.

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Росія вигадує казки про мобілізацію в Україні

Данілов заявив, що випадки викриття військкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, – всіх забирають в армію. Це ж їхня справа – розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди зазнали поранень, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, – і ідуть на фронт, ідуть далі служити", – підкреслив секретар РНБО.