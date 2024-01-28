Не потрібно панікувати: що означає збільшення фінансування на оборонні споруди

Кабмін виділив понад 17 мільярдів гривень на будівництво захисних рубежів. Це – цілком нормальний процес, адже оборону завжди потрібно посилювати.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що це абсолютно логічне рішення. Посилювати оборонні рубежі потрібно, адже вони допомагають військовим вберегтися від ворожих снарядів та куль.

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Не потрібно панікувати

Як наголосила Гуменюк, не потрібно впадати в паніку через це рішення. Воно є абсолютно доречним та своєчасним.

Оборонні споруди потрібні. Вони захищають життя наших військових, які, до прикладу, ведуть контрбатарейну боротьбу. Там вони зможуть переховуватися від ворожого вогню. Тому не потрібно панікувати, що укріплюються оборонні споруди. Вони потрібні для захисту життя бійців,

– сказала Гуменюк.

Колаборанти та окупанти одразу спробували розхитати ситуацію на Херсонщині у зв'язку з цим рішенням. Там почали переконувати, що обов'язково повернуться до Херсона. Але це зробити неможливо. Там вже споряджено багато оборонних рубежів.

Ці надії окупантів марні. Там і висота берега не дозволить, і оборонні споруди вже споряджені там. І мінно-вибухові загородження також не дозволять їм пройти. А переплисти річку, навіть за допомогою швидкісних човнів, їм не вийде. Їх зустріне контрбатарейний вогонь,

– сказала Гуменюк.

Ситуація на Херсонщині: коротко