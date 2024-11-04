Посилення ППО і планування операцій з далекобійними дронами: Зеленський провів Ставку

Володимир Зеленський 4 листопада провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Український лідер зазначив, що під час зустрічі вдалося обговорити питання посилення ППО.

Окрім того, було порушення питання операцій з далекобійними дронами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал президента України.

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Що обговорювали на Ставці з Зеленським

Зеленський зазначив, що була доповідь виконувача обов'язків командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка про боротьбу з засобами російського повітряного терору.

Посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, розробка нових рішень у боротьбі з КАБами, посилення мобільних вогневих груп. Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти,

– заявив президент.

Крім того, глава держави розповів, що були доповіді про українське виробництво – снаряди, зброя, техніка, засоби РЕБ, дрони. А також результати контрактації на поточний рік та планування на наступний.

"Розглянули 3–5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", – наголосив Зеленський.

Він також розповів про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо застосування таких далекобійних дронів, визначення пріоритетів та планування операцій.

До слова, під час нічної атаки України російська армія застосувала 80 безпілотників, ракету "Іскандер-М" та КАБи. Повітряні сили підтвердили збиття 50 ворожих "Шахедів".