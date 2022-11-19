"Яструб" заступає на чергування: у ЗСУ анонсували прибуття ППО Hawk
Джерело:Повітряне командування "Центр"
Невдовзі українську систему протиповітряної оборони посилять системи Hawk. У ЗСУ зазначили, що в руках українських воїнів ця зброя покаже неймовірні результати.
Системи почнуть працювати найближчим часом. У Повітряному командуванні "Центр" подякували іноземним партнерам за вагому підтримку і допомогу ЗСУ.
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У ЗСУ анонсували прибуття систем ППО Hawk
У Повітряному командуванні "Центр" зауважили, що "яструб" заступає на бойове чергування.
Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk,
– мовиться у повідомленні.
Система має середню дальність ураження для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет. За оцінками західних аналітиків, ймовірність ураження повітряної цілі "яструбом" становить 85%.
"Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат. Дякуємо іноземним партнерам за вагому підтримку і допомогу Українському війську! Наше небо буде під контролем! Вперед до перемоги!" – підсумували захисники.
"Яструб" невдовзі посилить українську систему ППО / Фото Повітряного командування "Центр"
Коротко про ППО Hawk
Цю систему протиповітряної оборони Збройним Силам України передала Іспанія. Загалом іспанський уряд вирішив надати Силам оборони 4 такі системи.
Цей засіб ППО – ЗРК минулого покоління, однак у 2020 році він пройшов модернізацію НАТО. Тому, хоч цей комплекс і виглядає старомодно, насправді ж він ефективно виконує свої завдання.
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ППО Hawk – має більш-менш потрібну дальність для того, аби перекрити певні ділянки.
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