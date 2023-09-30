В Україні створять спеціальний Оборонний фонд: він підсилить розвиток воєнних виробництв

Володимир Зеленський анонсував створення спеціальний Оборонний фонду в Україні. Ці кошти передбачені для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці.

Кошти, передбачені фондом будуть додатковою частиною видатків держави на оборону. Президент анонсував створення структури на Міжнародному форуму оборонних індустрій.

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Володимир Зеленський 30 вересня під час відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій оголосив про створення спеціального Оборонного фонду. Президент розповів, що він передбачає окремі додаткові кошти для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці. Також ресурси з фонду використовуватимуть для створення нових воєнних об’єктів та оборонних програм

Кошти, які передбачені Оборонним фондом будуть додатком до державних видатків на оборону, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Його наповнюватимуть з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.

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