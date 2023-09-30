В Україні створять спеціальний Оборонний фонд: він підсилить розвиток воєнних виробництв
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський анонсував створення спеціальний Оборонний фонду в Україні. Ці кошти передбачені для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці.
Кошти, передбачені фондом будуть додатковою частиною видатків держави на оборону. Президент анонсував створення структури на Міжнародному форуму оборонних індустрій.
Цікаво Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій
Нова структура для оборони
Володимир Зеленський 30 вересня під час відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій оголосив про створення спеціального Оборонного фонду. Президент розповів, що він передбачає окремі додаткові кошти для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці. Також ресурси з фонду використовуватимуть для створення нових воєнних об’єктів та оборонних програм
Кошти, які передбачені Оборонним фондом будуть додатком до державних видатків на оборону, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Його наповнюватимуть з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.
Україні потрібно більше зброї
- Україна активно працює над спільним виробництвом зброї із країнами Заходу, однак цей процес займе принаймні півтора року – рік. Це дасть змогу виробляти і артилерійські системи, і засоби ППО, і протитанкові ракетні комплекси, і навіть стрілецьку зброю
- Україна та Швеція вже домовилися про спільне виробництво 1000 БМП CV-90. Це потужна броньована машина з посиленою багатошаровою бронею, яка створена зі сталевих катаних листів.
- В Офісі президента розповіли, що держава готується виготовляти власні засоби ППО – для цього в Україну незабаром прибудуть відповідні фахівці. Країні важливо покладатися не лише на вичерпні запаси допомоги від Заходу, а й планувати виробництво самостійно.