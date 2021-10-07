Рішення про посилення карантину ухвалила міська комісія надзвичайних ситуацій. Правила помаранчевої зони тут почнуть діяти з 10 жовтня.

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Список нових обмежень у місті

На засіданні в міськраді повідомили, що переоглянути перебування в помаранчевій зоні мають 18 жовтня. До цього моменту будуть діяти такі обмеження:

спортзали, театри та кінотеатри працюватимуть лише при наповненості залів до 50%;

у громадському транспорті можна їхати лише на місцях для сидіння;

заборонені всі масові заходи в місті;

Однак повідомили, що школи працюватимуть у звичайному режимі. Також нагадали про необхідність носіння захисних масок у всіх громадських місцях.

Окрім цього, в рішенні мовиться про те, що міськрада закликає всіх підприємців проводити вакцинацію своїх працівників. У момент повідомлення про це також відбувалося засідання Державної комісії надзвичайних ситуацій.

Тому правила можуть змінитися, якщо там вирішили перевести всю область у червону зону. Проте наразі ще не оприлюднювали інформацію про рішення щодо всієї області.

Правила адаптивного карантину / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу