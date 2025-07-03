Жалюгідні та образливі прийоми: МЗС "викликало на килим" посла Угорщини через недружні заяви

Посла Угорщини в Україні Антала Хейзера запросили на розмову до Міністерства закордонних справ. Причиною стали "недружні" заяви угорської влади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Дивіться також Данія чинитиме "максимальний тиск" на Угорщину, яка блокує вступ України до ЄС

Угорщина втягує Україну у внутрішньополітичну боротьбу

Так, під час зустрічі з послом заступник глави МЗС України Олександр Міщенко наголосив, що для України є очевидним те, що влада Угорщини за будь-яких умов намагається втягнути країну у внутрішньополітичну боротьбу.

Оскільки Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни і, зокрема, в угорські справи, такі спроби уряду Угорщини раніше викликали в Києві занепокоєння,

– наголосили у структурі.

У МЗС назвали спроби створити ворога з України недолугими, нагадавши, що країна бореться з реальним ворогом Європи і всього цивілізованого світу. На думку відомства, такі прийоми виглядають жалюгідно і образливо – в першу чергу для самих угорців.

Міністерство закордонних справ вважає, що угорський народ, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка допомагає українському народу, щоб перемогти окупантів і не допустити їх повернення на вулиці Будапешту.

Посол Угорщини Антал Хейзер та Олександр Міщенко / фото МЗС України

Нагадаємо, в Угорщині запустили нову пропагандистську кампанію проти Володимира Зеленського та лідера угорської опозиційної партії "Тиса" Петра Мадяра. На вулицях міст з’явилися плакати із зображеннями політиків у вигляді двох яєць у шкаралупі з українськими прапорами та написом "Як два яйця".