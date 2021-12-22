Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП

Країни G7 розчаровані тим, що комісія не затвердила переможця відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Посли країн заявляють, що така подальша затримка є невиправданою.

Членів комісії з обрання антикорупційного прокурора призначає Верховна Рада. Як заявили посли, рішення комісії суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією,

– наголосили посли.

Також вони закликали комісію зібратися якомога швидше, щоб завершити процес обрання керівника САП.

Офіс Президента висловив позицію Зеленського з приводу ситуації із керівником САП. В ОП підкреслили, що максимально зацікавлені у тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури ще до кінця 2021 року.

Що відомо про обрання керівника САП

21 грудня під час голосування члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для ухвалення рішення. "Проти" голосували майже усі члени комісії.

Майже всі представники Верховної Ради не підтримали жодне голосування за підтвердження результатів конкурсу на посади в САП. Виняток – голосування "Слуги народу" В'ячеслава Навроцького. Сперечалися кілька годин.

Як пояснювали іноземні представники та Навроцький, суто математичним шляхом переможець вже є. Водночас 5 з 6 членів від парламенту не підтримували жодного голосування. Вони стверджували, що насамперед необхідно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань. Зокрема, чи мають кандидати допуск до держтаємниці.

Важливо знати реакцію президента на ситуацію: дивіться відео