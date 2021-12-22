Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП
Джерело:заява послів у твіттері
Країни G7 розчаровані тим, що комісія не затвердила переможця відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Посли країн заявляють, що така подальша затримка є невиправданою.
Членів комісії з обрання антикорупційного прокурора призначає Верховна Рада. Як заявили посли, рішення комісії суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника.
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією,
– наголосили посли.
Також вони закликали комісію зібратися якомога швидше, щоб завершити процес обрання керівника САП.Важливо! Офіс Президента висловив позицію Зеленського з приводу ситуації із керівником САП. В ОП підкреслили, що максимально зацікавлені у тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури ще до кінця 2021 року.
Що відомо про обрання керівника САП
- 21 грудня під час голосування члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для ухвалення рішення. "Проти" голосували майже усі члени комісії.
- Майже всі представники Верховної Ради не підтримали жодне голосування за підтвердження результатів конкурсу на посади в САП. Виняток – голосування "Слуги народу" В'ячеслава Навроцького. Сперечалися кілька годин.
- Як пояснювали іноземні представники та Навроцький, суто математичним шляхом переможець вже є. Водночас 5 з 6 членів від парламенту не підтримували жодного голосування. Вони стверджували, що насамперед необхідно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань. Зокрема, чи мають кандидати допуск до держтаємниці.