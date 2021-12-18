Посли G7 розповіли Зеленському про очікування щодо реформ

Посли країн G7 обговорили з президентом Володимиром Зеленським прогрес реформ в Україні. Мовиться про ті досягнення, які відбулися у 2021 році.

Також посли висловили свої очікування на майбутнє, окресливши перелік питань, в яких Україна може вдосконалюватися.

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Посли привітали історичне законодавство про судову реформу 2021 року та висловили сподівання на його повну імплементацію.

Вони сподіваються на подальший позитивний розвиток судової реформи у 2022 році, включаючи прозорий конкурсний процес для нових суддів Конституційного суду,

– мовиться у повідомленні.

Дипломати висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ. Вони також привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника чи очільниці САП.

Що відомо про конкурс на голову САП Наприкінці січня поточного року розпочався конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Навесні затвердили список 133 претендентів, які можуть очолити керівні посади. Відбір на постійного голову САП



Наприкінці січня поточного року розпочався конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Навесні затвердили список 133 претендентів, які можуть очолити керівні посади. Відбір на постійного голову САП не пройшов Максим Грищук До фіналу дійшли двоє кандидатів : Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора. Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що 25 листопада чергове засідання щодо обрання керівника САП знову зірвали.

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Зверніть увагу! Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже понад рік без керівника. До слова, Назар Холодницький пішов з відповідної посади ще у серпні 2020 року.

Повний текст публікації з твітеру послів G7:

Посли G7 були раді знову бачити президента Володимира Зеленського для продовження нашого продуктивного діалогу. Посли підкреслили свою відданість безпеці України та обговорили прогрес реформ в Україні у 2021 році.