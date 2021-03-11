Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, – ЗМІ

11 березня 2021 , 23:43
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Посли Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій за порушення прав людини. До нього потрапили представники Росії та Китаю.

Джерело:

твітер Рікарда Йозвяка

Про можливість запровадження ще одних санкції розповів журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Цікаво Через хімічну зброю Росії загрожують додаткові санкції від Британії та США

Посли ЄС врешті-решт домовилися про санкції за порушення прав людини. До них увійдуть люди з Китаю. Деякі росіяни також там, а також кілька інших,
– сказав журналіст.

Санкції ЄС проти Росії

  • 2 березня 2021 року ЄС запровадив санкції проти офіційних російських осіб. Їх звинуватили в ув'язненні опозиціонера Олексія Навального та жорсткому придушенні протестів.
  • У санкційний список увійшли генпрокурор, голова Слідчого комітету, директори Росгвардії та ФСВП.
  • Їхні активи у ЄС заморозили, а в'їзд на територію Союзу заборонили.
  • Слідом за Євросоюзом обмеження запровадили і США. Однак у їхній санкційний список потрапило більше росіян.
  • До речі, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурився, що ЄС спершу підготував санкції через порушення прав людини у Росії, а про Крим – забув.
Зверніть увагу! У жовтні минулого року Євросоюз вже вводив санкції проти Росії. Тоді обмеження запровадили через отруєння Навального хімічною зброєю "Новачок".