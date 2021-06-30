Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Росії, – ЗМІ
30 червня 2021 , 13:05Читать новость на русском
Джерело:твітер Rikard Jozwiak
У Євросоюзі погодили продовження санкцій проти Росії. Найімовірніше, їх схвалять вже 12 липня.
Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що "посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій". Це було очікуваним.
Зауважте У ЄС розроблять нові санкції проти Росії – на випадок її ворожих дій
Вони мають бути схвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня,
– наголосив Джозвяк.
Санкції обговорили на саміті у Брюсселі
- Під час саміту у Брюсселі лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції щодо Росії щонайменше на ще 6 місяців.
- Голова Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що "Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання мінських угод".
- Політик наголосив, що ЄС вивчатиме формати і умови діалогу з Росією.
Санкції ЄС проти Росії: головне
- Перші санкції проти Росії ЄС запровадив ще у 2014 році. Тоді Росія окупувала український Крим та спровокувала війну на Донбасі.
- Відтоді ЄС систематично продовжує санкції кожні 6 місяців.