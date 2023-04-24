Я б на місці Росії не радів, – політолог про заяву посла Китаю щодо Криму

Посол Китаю у Франції зробив низку неоднозначних заяв про колишні республіки радянського табору та про приналежність Криму. Втім, росіянам не варто радіти з цього приводу – Китай аналогічно вважає деякі російські території "споконвічно китайськими".

Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що досі офіційна позиція Китаю не давала приводів сумніватись у підтримці суверенітету України. Ба більше, як можливий посередник у російсько-українській війні, Китай повинен поважати суверенітет України.

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Китай завжди робив неоднозначні заяви

З часу проголошення незалежності, Китай жодного разу не ставив під сумнів суверенітет України. З 1992 року в Україні працює посольство Китаю. Він зазначив, що офіційні особи Китаю завжди відзначались неоднозначними заявами, у яких кожна зі сторін могла знайти щось позитивне для себе.

"Якщо ми дочекаємось офіційних коментарів від Пекіну, то вони будуть максимально завуальовані й абстрактні. Китай продовжує претендувати на роль посередника у врегулюванні російсько-української війни – для цього вони й пропонують свій мирний план. Як можна претендувати на статус посередника, якщо ти не визнаєш суб’єктність однієї зі сторін війни – це абсурд", – зазначив Олещук.

Росіянам варто насторожитись

Політолог також прокоментував заяву посла щодо Криму. Він пригадав, що нещодавно Китай змінив свою топонімічну політику щодо найменування ряду російських територій на китайський лад. Зокрема, мова йде про низку територій Росії на Далекому Сході.

"І це не випадково. Китай нічого не робить випадково. Це такий спосіб мислення: якщо щось колись було китайським, то воно продовжує таким бути таким й зараз. Тому, на місці росіян я б сильно не радів. Якщо зараз Китай не піддає сумніву приналежність деяких російських територій, то це лише тому, що вони відклали це питання на потім", – додав Олещук.

Скандальні заяви китайського посла