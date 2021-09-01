Посол назвав можливі варіанти продовжити евакуацію українців з Афганістану
Джерело:"Новое время"
Україна не залишить своїх громадян у захопленому талібами Афганістані. Наразі розглядають усі можливі варіанти. Зокрема, евакуацію літаками ЗСУ або комерційними авіаперевізниками.
Посол України у Таджикистані Василь Серватюк заявив, що наразі є багато технічних питань, які ускладнюють евакуацію. Зокрема, стан аеропорту у Кабулі.
Зауважте Представники британської розвідки провели переговори з талібами, – ЗМІ
Наразі, окрім столичного летовища, розглядають також аеропорти Баграма і Мазарі-Шариф. За словами Серватюка, погодження на офіційних та неофіційних рівнях потребують такі питання:
- дозволи на проліт літаків;
- дозволи на посадку літаків;
- дозволи на доставку громадян України.
Україна своїх не залишить
За словами Серватюка, робота триває цілодобово. Дипломати перебувають на зв'язку з українськими громадянами. Зокрема, постійно оновлюють списки людей, які просять про евакуацію.
Я впевнений, що Україна продовжуватиме безперешкодний вивіз своїх громадян з території Афганістану, – наголосив Серватюк.
Наразі у списках на евакуацію перебувають приблизно 200 людей.
Евакуація з Афганістану: останні новини
- Українці, які залишилися в Афганістані, записали звернення до президента Володимира Зеленського. Люди показали свої українські паспорти та видрукувані синьо-жовті прапори.
- Українці попросили допомогти їм з евакуацією і наголосили, що ситуація – дуже небезпечна.
- Вони також пояснили, що – "людей дуже багато, вони дійсно не могли потрапити (на евакуаційні літаки – 24 канал), бо перебувають у різних районах".
- Загалом Україні вже вдалося евакуювати понад 600 людей. Серед них – не лише громадяни України, але й представники ООН та журналісти світові ЗМІ.
- Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що про евакуацію з Афганістану просять ще близько 200 українців. Водночас кількість охочих постійно зростає.