Посол назвав можливі варіанти продовжити евакуацію українців з Афганістану

1 вересня 2021 , 14:34
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Джерело:

"Новое время"

Україна не залишить своїх громадян у захопленому талібами Афганістані. Наразі розглядають усі можливі варіанти. Зокрема, евакуацію літаками ЗСУ або комерційними авіаперевізниками.

Посол України у Таджикистані  Василь Серватюк заявив, що наразі є багато технічних питань, які ускладнюють евакуацію. Зокрема, стан аеропорту у Кабулі. 

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Наразі, окрім столичного летовища, розглядають також аеропорти Баграма і Мазарі-Шариф. За словами Серватюка, погодження на офіційних та неофіційних рівнях потребують такі питання:

  • дозволи на проліт літаків;
  • дозволи на посадку літаків;
  • дозволи на доставку громадян України. 

Україна своїх не залишить

За словами Серватюка, робота триває цілодобово. Дипломати перебувають на зв'язку з українськими громадянами. Зокрема, постійно оновлюють списки людей, які просять про евакуацію. 

Я впевнений, що Україна продовжуватиме безперешкодний вивіз своїх громадян з території Афганістану, – наголосив Серватюк.

Наразі у списках на евакуацію перебувають приблизно 200 людей. 

Евакуація з Афганістану: останні новини

  • Українці, які залишилися в Афганістані, записали звернення до президента Володимира Зеленського. Люди показали свої українські паспорти та видрукувані синьо-жовті прапори
  • Українці попросили допомогти їм з евакуацією і наголосили, що ситуація – дуже небезпечна.
  • Вони також пояснили, що – "людей дуже багато, вони дійсно не могли потрапити (на евакуаційні літаки – 24 канал), бо перебувають у різних районах".
  • Загалом Україні вже вдалося евакуювати понад 600 людей. Серед них – не лише громадяни України, але й представники ООН та журналісти світові ЗМІ.
  • Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що про евакуацію з Афганістану просять ще близько 200 українців. Водночас кількість охочих постійно зростає.
Автор: Мар'яна Бекало