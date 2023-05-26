У Німеччині визнали, що "Північні потоки" були помилкою

У Німеччині заявили, що будівництво газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" було помилкою уряду. Газопроводи були побудовані для транзиту газу з Росії.

Відповідну заяву зробив посол Німеччини в Польщі Томас Баггер. Він визнав, що будівництво газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" було помилкою.

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Посол заявив, що німці не завжди ухвалюють правильні рішення

За словами посла Німеччини в Польщі, німці не завжди ухвалюють правильні рішення.

Це не означає, що всі рішення, ухвалені таким чином, правильні, і я остання людина, яка б сказала, що німці завжди приймають правильні рішення. "Північний потік-2", так само, як і "Північний потік-1" були помилкою,

– заявив Томас Баггер.

Він також прокоментував роль у політиці колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка отримала найвищу державну нагороду.

"Не моя справа тлумачити наміри федерального президента, але 16 років правління не можна зводити до лише одного рішення. Різні федеральні уряди один за одним призвели до помилки", – резюмував посол.

Що відомо про "Північні потоки"