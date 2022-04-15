Посол Польщі потролив РФ через заяви про вбивство "30 польських найманців"

Міністерство оборони Росії заявило, що ракетні війська стратегічного призначення "знищили до 30 польських найманців" під час удару по селу Ізюмське, що на Харківщині.

Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький відреагував на цю заяву РФ.

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Росія також каже, що на Чорному морі був шторм,

– написав він у Twitter, прикріпивши повідомлення AFP з заявами РФ про те, що в Україні вбили до 30 "польських найманців".

Таким коментарем посол зробив іронічний натяк на іншу важливу, але неправдиву заяву Міноборони Росії, в які вони сказали, що крейсер "Москва" затонув під час буксировки у шторм.



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