Посол пояснив, коли Україна врешті зможе отримати важку зброю від Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на заяву німецького канцлера Олафа Шольца про надання Україні важкого озброєння. Дипломат зазначив, що наша держава уже в кінці червня може отримати нову зброю.

Андрій Мельник позитивно відреагував на заяву Олафа Шольца, який оголосив про надання Україні ракетних систем протиповітряної оборони Iris-Т. Однак дипломат закликав пришвидшити процес.

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Затягувати з процесом – небезпечно

Посол України в Німеччині наголосив, що за 100 днів повномасштабної війни Україна не отримала жодного важкого озброєння від Берліна. Андрій Мельник наголосив, що ситуація небезпечна, тому закликав не затягувати з процесом.

Якщо чесно, вже сотий день війни, і досі з Німеччини в Україну не поставлено жодної одиниці важкої техніки. Ви бачите, на скільки небезпечна ситуація,

– наголосив Мельник.

Надання зброї з Німеччини: головне

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Німеччину в порушенні своєї обіцянки щодо обміну танками. Польський лідер зазначив, що Варшава надала свою техніку Україні. Німеччина повинна була відправити свої – Польщі, проте не дотримала слова.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник затролив Берлін через темпи постачання зброї опублікувавши картинку, на якій зображений равлик, до якого прикріплений патрон. Це має символізувати "швидкість" постачання військової допомоги Україні від уряду Німеччини.

У Німеччині на заяву Дуди не відповіли, але міністерка оборони Крістін Ламбрехт спростувала звинувачення щодо повільного постачання зброї Україні та пообіцяла надати Україні зброю. Вона зауважила, що робота з важким озброєнням потребує більше підготовки.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони. Мовиться про зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Крім того, політик зауважив, що Берлін також надасть нашій державі радар стеження, що здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Разом з тим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні IRIS-T не відбудеться швидко. За її словами, для цього може знадобитися декілька місяців.

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