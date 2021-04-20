Посол США вирішив покинути Москву: поки що тимчасово

Американський посол у Росії Джон Салліван вже цього тижня повернеться в США. Як заявили у Держдепі США, на батьківщині посол відвідає свою родину та зустрінеться з членами нової адміністрації.

Зазначимо, що посла досі не було можливості проконсультуватися з адміністрацією нового очільника США Джо Байдена.

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Наразі точно не відомо, коли Салліван повернеться в США, але у посольстві зазначили, що це станеться цього тижня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що посол США в Росії Джон Салліван відмовляється покидати країну, попри рекомендації Москви зробити це.

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Саллівана викликали на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Джо Байдена, але посол продовжив свою роботу в Москві.

За словами людей, знайомих з Салліваном, він вважає, що, якщо російська влада хоче, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.