У мережі – дискусія про вбрання нової пані посла в Болгарії Ілащук: люди розділились на 2 табори

Через нове вбрання нової пані посла України в Болгарії Олесі Ілащук у мережі почалася дискусія. Блуза з національними мотивами нагадала українцям домашній халат.

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Болгарія Олеся Ілащук 7 квітня записала звернення. Проте потрапила вона до центру уваги не через нього, а через свій одяг, повідомляє 24 Канал.

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На вбрання пані посла особливу увагу звернув журналіст Сергій Сидоренко, який заявив, що Ілащук записала звернення у "халатику". На його думку, посол мала б відповідальніше підбирати одяг.

Завжди був прибічником того, що зобов'язувальна формальність в одязі, краватки ось це все – це переважно старомодно. Але. Офіційне звернення посла у халаті, зізнаюся, перевершує найсміливіші очікування,

– написав Сидоренко.

Звернення Ілащук, яке викликало дискусію: дивіться відео

Після такої заяви у коментарях розпочалася справжня дискусія. Деякі українці стали на захист Ілащук і заявили, що засуджувати людину через її одяг не варто. Користувачі мережі звернули увагу на те, що пані посол підібрала одяг в українських мотивах, а блуза є символічною.



Українці стали на захист Ілащук / Скриншот із соцмереж

Проте у коментарях з'явився й другий "табір", який засуджує Ілащук через її зовнішній вигляд. Багато з них вважають вбрання пані посла смішним і називають його "кімоно". Деякі українці жартують, що пані посол в Болгарії "готується стати послом в Японії".



Українці не оцінили блузу посла / Скриншот із соцмереж

Деякі користувачі мережі засудили Ілащук й через колір блузи, в якій вона записувала звернення. Оскільки нова пані посол виступала в кабінеті, то, на думку українців, "зливалася" з інтер'єром.



Колірна палітра не сподобалася українцям / Скриншот із соцмереж



Ілащук хейтять через зовнішній вигляд / Скриншот із соцмереж

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