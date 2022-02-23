Посол заявив Німеччині, що вона ще кілька років тому могла запобігти агресії Росії

Україна вдячна Німеччині за рішення зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2", але цього недостатньо, щоб зупинити агресію Росії. Хоча ще кілька років тому Берлін міг це зробити.

Відповідну заяву про дії Берліна в ефірі зробив посол України у Німеччині Андрій Мельник. Він наголосив, що через газопровід можна було впливати на Москву.

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Німеччині раніше могла запобігти агресії Росії

Якби "Північний потік-2" призупинили хоча б декілька місяців тому, або краще – рік чи два назад, то я думаю, ми б і не бачили взагалі цієї загрозливої ситуації у нас на кордонах,

– зазначив Мельник.

Він пояснив, що позиція України щодо дій Берліна чітка: "країна дякує за те, що "Північний потік-2" принаймні тепер винесли за дужки". Однак додав, що цього вже замало.

Посол звернув увагу, що санкції, які запровадив Євросоюз та США, є гарним першим кроком, однак цього навряд чи буде достатньо, аби кардинально змінити курс Володимира Путіна.

Зупинка процесу сертифікації газопроводу: що відомо

На тлі визнання Москвою бойовиків на Донбасі канцлер Німеччині Олаф Шольц заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" не можна продовжувати. Міністерство економіки країни вже отримало відповідну вказівку. А очільник відомства Роберт Хабек доручив відкликати попередній позитивний сертифікат, який був вирішальним для сертифікації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба таке рішення назвав "потужним кроком".

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