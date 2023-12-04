Для подальшого блокування кордону немає жодних підстав, – посол України в Польщі

Посол України в Польщі заявив, що тривають переговори з урядом Польщі. Посадовець запевнив, що вже знайшли певні точки дотику та компроміси.

За словами Василя Зварича, цих точок дотику достатньо, щоб припинити блокування кордону. Варто зауважити, що польські перевізники блокують кордони для вантажівок з 6 листопада.

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Що заявив український посол у Польщі про домовленості з перевізниками

Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати,

– заявив Зварич.

Він зауважив, що кожний день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн. Також він заявив, що "немає жодних підстав, щоб акції з обмеженням руху на кордоні тривали".

За словами посла, всі питання, які турбують польських протестувальників, можна вирішувати за столом переговорів.

"Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати", – запевнив дипломат.

Василь Зварич пояснив журналістам, що вимоги щодо дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Адже це є компетенцією ЄС, тож і обговорювати це треба разом із Брюсселем.

Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності української держави,

– запевнив посол.

Він сказав, що сподівається на те, що польські протестувальники з розумінням поставляться до вже напрацьованих з польським урядом рішень, на які всі очікують. Василь Зварич сказав:

"потрібно розблоковувати кордон і сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає";

питання кордону має вирішуватися комплексно. Насамперед розширення пропускної здатності має відбуватися шляхом розширення нових пунктів пропуску, розбудови інфраструктури.

За словами посла, те, що повномасштабно запрацює пропускний пункт "Угринів – Долгобичув" – позитивний момент в комплексному врегулюванні цієї проблеми.

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Що цьому передувало