Глава МЗС Франції підтвердив присутність військових в Україні та дорікнув Ле Пен
Франція відкрито підтвердила перебування своїх військових і дипломатів у посольстві в Києві. Барро наголосив, що країні нема чого приховувати щодо своєї присутності в Україні.
Про це політик заявив у соцмережі X.
Що сказали в Парижі?
У четвер, 19 листопада, міністр закордонних справ Франції підтвердив, що військові його країни також присутні у столиці України задля забезпечення стабільних зв'язків між державами в умовах постійної воєнної загрози.
Цю французьку присутність в Україні ми повністю визнаємо. Тут нема чого приховувати,
– заявив Барро.
Він також звернув увагу на те, що про реальну ситуацію та роботу місії в Києві знають ті парламентарі, які особисто відвідують українську столицю. При цьому Барро розкритикував ультраправу політикиню Марін Ле Пен за те, що вона не відвідує Україну.
У нашому посольстві в Києві є дипломати та військовий персонал, які підтримують наші відносини з Україною, країною, яку майже щоночі пробуджують бомби Володимира Путіна,
– підкреслив міністр.
Нагадаємо, що 25 жовтня лідерка ультраправих Марін Ле Пен, яка наразі є головною фавориткою на посаду президента Франції, офіційно розпочала свою президентську кампанію. У питанні російсько-української війни політикиня хоче заблокувати фінансування Києва з бюджету ЄС. Вона стверджує, що Франція витратила надто багато коштів на підтримку України.