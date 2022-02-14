Посольство Ізраїлю готове переселитися з Києва до Львова

МЗС Ізраїлю складає план дій на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед очевидних кроків – перенесення посольства з Києва до Львова.

Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, про це він вже домовився з українськими колегами.

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Лапід розмовляв про це із заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, яка перебуває з візитом в Ізраїлі. Також ведуться переговори про те, щоб у разі припинення авіасполучення з Україною евакуювати звідти ізраїльтян через сухопутні кордони й треті країни.

Водночас Лапід заявив, що міністр туризму Костянтин Развозов провів переговори з російським послом в Ізраїлі Анатолієм Вікторовим.

Зауважимо, що раніше прем'єр-міністр Ізраїлю закликав співгромадян швидше покинути Україну. Нафталі Беннет порадив взяти відповідальність за власні життя і повернутись на батьківщину.

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Через можливе вторгнення Росії в Україну низка країн світу закликає своїх громадян утриматися від візиту до нашої держави, а тих хто зараз тут – покинути Україну чимшвидше.

Просять евакуюватися і співробітників іноземних посольств. Станом на неділю, 13 лютого, рекомендації виїхати з України видали 40 країн. Серед них не лише країни Європи, але й Ірак, Палестина, Ліван та ОАЕ.

За попередньою інформацією, в Україні зараз перебувають до 15 тисяч ізраїльтян. Ще близько 200 тисяч громадян України претендують на ізраїльське громадянство.

Водночас деякі країни вирішили перенести свої дипломатичні установи на Захід України. До прикладу, Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів. Загалом про подібні наміри оголосили 5 країн:

Австралія, Канада та США переводять сюди свої посольства з української столиці, при цьому зменшуючи кількість представників в Україні;

Німеччина переселяє до Львова консулів з Дніпра, а Нідерланди створюють у Львові спеціальний центр допомоги своїм громадянам.

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