Громадян Казахстану просять покинути Одеську та Харківську області: яка причина
Джерело:Посольство Казахстану в Україні
Посольство Казахстану в Україні 28 березня опублікувало нову заяву до своїх громадян, які перебувають на території нашої держави. Дипломатичне представництво порадило казахам поїхати з 2 регіонів України.
Мовиться про Одеську і Харківську області. Посольство також зазначило, як їхні громадяни можуть виїхати з цих регіонів.
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Казахам радять виїхати з Одеської й Харківської областей
У посольстві опублікували повідомлення, що у зв'язку зі зростанням напруженості та нестабільною безпековою ситуацією в Одеській та Харківській областях, казахське диппредставництво в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області.
Зазначаємо, що для виїзду з України до Казахстану громадяни Республіки Казахстан можуть скористатися наземними маршрутами: через Польщу чи Молдову, далі – комерційним авіасполученням,
– наголосили у посольстві.
Диппредставники також зауважили, що у разі виїзду через Польщу громадянам Казахстану необхідно мати шенгенську візу. Для виїзду через Молдову віза не потрібна.
Водночас посольство закликало всіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та своєчасно йти в укриття. Крім того, дипломати поділилися контактами, куди можна звернутися громадянам Казахстану в разі потреби.
Громадяни Казахстану у разі виникнення питань чи проблем можуть звернутися за номерами:
- контактними номерами Консульського відділу Посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
- гарячою лінією для громадян Казахстану (в екстрених випадках): +380673470408.
Після атак росіян у Харкові і Одеській області були проблеми зі світлом
- Під час потужної ракетної атаки на Україну вночі 22 березня було завдано удару по місту Харкову, в результаті якого було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії для жителів міста.
- Того ж дня Одеса та Одеський район були змушені переходити на екстрені відключення світла. Причиною стали значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу, який цинічно здійснили російські загарбники. Через це у місті довелося вводити екстрені графіки аварійних відключень світла.
- Варто зазначити, що в Одесі енергоживлення для абонентів відновили, однак у Харкові ситуація зі світлом виявилася складнішою. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 28 березня заявив, що є можливість забезпечення електроенергією усіх абонентів протягом ночі на 100%.