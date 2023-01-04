У посольство Росії в Латвії доставили посилку з невідомою речовиною
4 січня 2023, 21:36Читать новость на русском
Джерело:Delfi
У посольстві Росії в Латвії заявили, що нібито знайшли посилку з невідомою речовиною. На місці працювали рятувальники та інші спецслужби.
Повідомлення рятувальники отримали 4 січня орієнтовно о 15:08 з будівлі посольства Росії у Ризі. Державній пожежно-рятувальній службі розповіли, що ймовірно виявили невідому речовину.
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Що відомо про "посилку" в Ризі
Латвійська поліція заявила, що їм о 13:54 4 січня від російського посольства надійшла інформація, що на їхню адресу надійшла підозріла посилка.
Станом на 16:42 4 січня на місці події працювали рятувальники та інші відповідальні служби. З того часу додаткової інформації про ймовірний інцидент не було.
Що цьому передувало
- В українському МЗС заявили, що станом на 5 грудня 2022 року зафіксували 21 випадок погроз на адреси українських посольств та консульств. Вони були в 12 країнах світу.
- Очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств.
- Варто зауважити, що в українські посольства надсилали вибухівки, очі тварин. Ба більше, маразм сягнув далі – будинок посла України у Ватикані вимазали екскрементами.
- 6 грудня погрози надійшли до наших посольств в Румунії та Данії. Туди відправили підозрілі конверти. Детальніше про це читайте за посиланням.