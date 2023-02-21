Можуть стати військовозобов'язаними: США закликали своїх громадян залишити Росію

Днями посольства США, Великої Британії та Франції закликали своїх громадян покинути територію Росії. Це пов'язано з певними загрозами них в країні-агресорці.

Про це 24 Каналу розповів політолог із Вашингтону, екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Він зауважив, що для таких країн як США важливо дбати про безпеку своїх громадян, адже це грає на авторитет і суспільну підтримку уряду.

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За словами Юнуса, ці заяви посольств перш за все стосуються тих, хто має два громадянства. Це не стосується тих, хто має подвійне громадянство, наприклад, американці чи британці одружені з громадянами Росії.

Що стоїть за заявами посольств

Якщо Владімір Путін оголосить про військову зобов'язаність усіх громадян Росії, вони не зможуть покинути межі цієї країни. Натомість для Росії такі люди стануть предметом шантажу, зауважив Юнус.

Америка хоче продемонструвати всьому світу та своїм громадянам перш за все, що наявність американського паспорта – це найбільше щастя для будь-якого громадянина, адже Америка буде захищати тебе. Це політика країни,

– додав політолог.

Також США можуть попереджувати, щоб їх громадяни не їхали в певні місця. Якщо з американцями щось стається за кордоном, всі державні механізми країни будуть працювати, аби розв'язати цю проблему. Однак аби не ускладнювати процес, США завчасно попереджують своїх громадян про можливу небезпеку.

Юнус про попередження від США та інших країн: дивитись відео

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