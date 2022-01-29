Посольство США знову закликає американців покинути Україну

Посольство США в Україні знову закликало своїх громадян покинути Україну. Мовиться, що ситуація залишається непередбачуваною та може погіршитися без попередження.

У посольстві заявили, що громадянам Штатів варто розглянути можливість виїзду з України вже зараз. Для цього можна використати комерційні або приватні транспортні засоби.

Зауважте Між США й Україною росте напруженість через загрозу вторгнення Росії, – ЗМІ

Людям, які хочуть виїхати сушею, пропонують декілька варіантів.

Водночас через пандемію коронавірусу їм необхідно враховувати вимоги для в'їзду, які встановлює кожна країна. Вони можуть відрізнятися від вимог до мандрівників, які прибувають літаком.

Евакуацію не планують

У Білому домі 25 січня повідомили, що Штати дозволяють своїм дипломатам покинути Україну за бажанням. Водночас проводити евакуацію посольства проводити не збираються.

Відповідну заяву зробила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Водночас вона запевнила, що гроші для евакуації з України є.

Посольство також може надати допомогу, і це дуже схоже на те, що ми зробили в Ефіопії та багатьох інших країнах протягом останніх кількох десятиліть, але немає наміру евакуювати громадян,

– заявила Псакі.