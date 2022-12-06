Посольство України в Бухаресті отримало 2 підозрілі конверти

У посольство України в Бухаресті 6 грудня надійшли 2 конверти з підозрілим вмістом. На місце події негайно виїхали правоохоронці та вибухотехніки.

Близько 11 години ранку за місцевим часом у поліцію надійшло повідомлення про підозрілі конверти, які хтось відправив у посольство. На тлі останніх подій працівники дипломатичного відомства вирішили не ризикувати й одразу викликати фахівців.

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Конверти забрали на експертизу

Правоохоронці оточили будівлю посольства та тимчасово обмежили рух транспорту на цій ділянці. Водночас піротехніки забрали листи на експертизу. Наразі невідомо, що є всередині конвертів.

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Біля посольства України працюють правоохоронці / Фото Inquam Photos



Поліцейські оточили будівлю / Фото Inquam Photos

Що відомо про погрози дипломатам

Впродовж кількох останніх днів в українські посольства по всьому світу надходять посилки або з вибухівкою, або з рештками тварин. У Міністерстві закордонних справ повідомили, що 21 випадок погроз зафіксували вже у 12 країнах.

Хоч більшість небезпечних конвертів і вдалося знешкодити, у Мадриді надіслана вибухівка підірвалася. Через це одна людина зазнала поранень.

На листах з очима тварин і вибухівкою історія не завершилася. Далі погрози набули ще більшого маразму – будинок посла України у Ватикані Андрія Юраша вимазали екскрементами.

У Росії виправдовуються, що вони буцімто до цього "не причетні". "Кухар" Путіна та засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що його вбивці-вагнерівці "ніколи не займатимуться такими хамськими та дурними витівками".