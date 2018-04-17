У МЗС спростували російський фейк про затриманих українських чиновників

Посольство України у США спростувало інформацію про те, що в американському місті затримали представників української космічної сфери. В установі запевнили: вітчизняна делегація працює за запланованою програмою на симпозіумі.

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці диппредставництва у Facebook.

Ми спростовуємо інформацію про нібито затримання представників української космічної сфери, які беруть участь в симпозіумі в м. Колорадо-Спрінгз, США та нібито виїзд Посла України в США до Колорадо для з’ясування обставин.Це відвертий фейк та брехня,

– прокоментували інформацію у посольстві.

Також у посольстві додали, що українська делегація працює за запланованю програмою і продовжує брати участь у заході. Так само продовжує свою роботу у Вашингтоні посол України у США Валерій Чалий. Як зазначають у диппредставництві, він перебуває у складі української делегації на вес няних зборах МВФ та Світового банку.

Посольство не виключає, що це спланована інформаційна атака, яка може бути продовжена шляхом вкидування інших фейкових новин.

В установі закликають українські та міжнародні ЗМІ бути уважними та не піддаватися на провокації.

Додамо, 17 квітня низка російських засобів масової інформації поширила недостовірну інформацію про те, що під час відвідин 34-го Космічного симпозіуму в Колорадо представники американських спецслужб затримали керівника Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка та генерального конструктора КБ "Південне" Олександра Дегтяренка.

У фейку мовилося, що підставою для затримання стала підозра в причетності вказаних українських чиновників до продажу в Північну Корею проектної документації, яка лягла в основу північно-корейської ракетної програми. Також там йшлося про те, що задля уточнення подробиць у Колорадо із Вашингтона вирушив посол України в США Валерій Чалий.